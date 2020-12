ЕС утвердил режим санкций за нарушение прав человека

Совет ЕС одобрил санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту Радио Свобода Рикарду Джозвяку.

"Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря", - написал он в Twitter.

