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ЕС утвердил режим санкций за нарушение прав человека

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ЕС утвердил режим санкций за нарушение прав человека

Понедельник, 7 декабря 2020, 11:27

Совет ЕС одобрил санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту Радио Свобода Рикарду Джозвяку.

"Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря", - написал он в Twitter.

В октябре Европейская комиссия внесла предложение относительно будущего санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека, наподобие Акта Магнитского в США.

Новый санкционный механизм должен ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире.

Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.

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