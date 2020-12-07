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В Італії кількість жертв коронавірусу перевищила 60 тисяч 

Понеділок, 7 грудня 2020, 12:32

За офіційними даними італійського уряду, кількість померлих від COVID-19 в країні перевищила позначку у 60 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Італія станом на неділю зафіксувала 60 078 смертей та 1 728 878 інфекцій, повідомило міністерство охорони здоров'я ввечері.

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У четвер в Італії було зафіксовано 993 смертних випадки, що є найвищою кількістю жертв з початку спалаху в перші місяці року. 

У п’ятницю повідомили про 814 померлих, в суботу - про 662, в неділю - про 564.

Італія входить в число країн з найбільшою кількістю смертей серед населення: 99 померлих на 100 тисяч жителів.

У п'ятницю італійський уряд ухвалив ряд нових правил, спрямованих на припинення поширення вірусу.

Вони включають більш жорсткі обмеження на поїздки в Італію і по території країни. 

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