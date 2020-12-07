В Італії кількість жертв коронавірусу перевищила 60 тисяч
За офіційними даними італійського уряду, кількість померлих від COVID-19 в країні перевищила позначку у 60 тисяч.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.
Італія станом на неділю зафіксувала 60 078 смертей та 1 728 878 інфекцій, повідомило міністерство охорони здоров'я ввечері.
У четвер в Італії було зафіксовано 993 смертних випадки, що є найвищою кількістю жертв з початку спалаху в перші місяці року.
У п’ятницю повідомили про 814 померлих, в суботу - про 662, в неділю - про 564.
Італія входить в число країн з найбільшою кількістю смертей серед населення: 99 померлих на 100 тисяч жителів.
У п'ятницю італійський уряд ухвалив ряд нових правил, спрямованих на припинення поширення вірусу.
Вони включають більш жорсткі обмеження на поїздки в Італію і по території країни.