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В Италии число жертв коронавируса превысило 60 000

Понедельник, 7 декабря 2020, 12:32

По официальным данным итальянского правительства, количество умерших от COVID-19 в стране превысило отметку в 60 000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Италия по состоянию на воскресенье зафиксировала 60 078 смертей и 1 728 878 случаев инфекции, сообщил вечером Минздрав.

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В четверг в Италии было зафиксировано 993 смертных случая, что является наивысшим количеством жертв с начала вспышки в первые месяцы года.

В пятницу сообщили о 814 погибших, в субботу - о 662, в воскресенье - о 564.

Италия входит в число стран с наибольшим количеством смертей среди населения: 99 умерших на 100 000 жителей.

В пятницу итальянское правительство приняло ряд новых правил, направленных на прекращение распространения вируса.

Они включают более жесткие ограничения на поездки в Италию и по территории страны.

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