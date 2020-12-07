Греція продовжила коронавірусний локдаун до 7 січня

Греція в понеділок продовжила свої заходи щодо обмеження поширення коронавірусної хвороби до 7 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Обмеження включають нічну комендантську годину і заборону на виїзд за межі домашніх префектур.

Школи, ресторани, бари, корти та гірськолижні курорти також залишаться закритими до 7 січня, заявив прессекретар уряду Стеліос Петсас.

Він сказав, що уряд оголосить про заходи щодо церков, перукарень та роздрібних магазинів пізніше цього тижня.

Минулого тижня уряд Греції заявив про продовження локдауну до 14 грудня через те, що число нових інфекцій, важких випадків і смертей від Covid-19 в країні недостатньо знизилося.

Спочатку планувалося, що жорсткі обмеження триватимуть до кінця листопада.