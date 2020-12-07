Греция продлила коронавирусный локдаун до 7 января

Греция в понедельник продлила свои меры по ограничению распространения коронавирусной болезни до 7 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Ограничения включают ночной комендантский час и запрет на выезд за пределы домашних префектур.

Школы, рестораны, бары, корты и горнолыжные курорты также останутся закрытыми до 7 января, заявил пресс-секретарь правительства Стелиос Петсас.

Он сказал, что правительство объявит о мерах в отношении церквей,парикмахерских и розничных магазинов на этой неделе.

На прошлой неделе правительство Греции заявило о продлении локдауна до 14 декабря из-за того, что число новых инфекций, тяжелых случаев и смертей от Covid-19 в стране недостаточно снизилось.

Изначально планировалось, что жесткие ограничения продлятся до конца ноября.