Путін і Меркель зідзвонилися напередодні річниці нормандського саміту

Президент РФ Владімір Путін і канцлерка Німеччини Ангела Меркель у понеділок в телефонній розмові поспілкувались про Донбас.

Як повідомляє "Європейська правда", про це прозвітувала пресслужба Кремля, канцелярія Меркель поки що офіційно про розмову не інформувала.

У Кремлі заявили, що в ході розмови "із задоволенням констатовано" в цілому дотримання перемир'я, введене відповідно до підписаних в липні "заходів щодо посилення режиму припинення вогню".

"Разом з тим висловлена ​​заклопотаність у зв'язку з відсутністю прогресу в реалізації політичних аспектів Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень "нормандської четвірки", прийнятих рік тому на саміті в Парижі", - заявила пресслужба Кремля

Сторони вказали на безальтернативність Мінських угод як основи врегулювання і підтвердили намір продовжити спільну роботу в нормандському форматі, в тому числі по лінії політичних радників лідерів Росії, ФРН, Франції та України.

Останній нормандський саміт на рівні лідерів держав відбувся 9 грудня 2019 року. Про головні зміни з того час читайте у статті: Дорога від "швидкого миру" на Донбасі: як змінилася тактика РФ за рік після саміту в Парижі