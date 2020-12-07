Путин и Меркель созвонились накануне годовщины нормандского саммита

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник в телефонном разговоре пообщались о Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом отчиталась пресс-служба Кремля, канцелярия Меркель пока официально о разговоре не информировала.

В Кремле заявили, что в ходе разговора "с удовольствием констатировали" в целом соблюдение перемирия, которое было введено в соответствии с подписанными в июле "мерами по усилению режима прекращения огня".

"Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже", - заявила пресс-служба Кремля

Стороны отметили безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и подтвердили намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе по линии политических советников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины.

Последний нормандский саммит на уровне глав государств состоялся 9 декабря 2019 года. Об основных изменениях с того времени читайте в статье: Дорога от "быстрого мира" на Донбассе: как изменилась тактика РФ через год после саммита в Париже