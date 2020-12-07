Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посол Угорщини сподівається, що ніхто не прагне до громадянської війни на Закарпатті

У ЄС оприлюднили деталі, проти кого і за що застосовуватимуть схвалений механізм санкцій

ЄС затвердив режим санкцій за порушення прав людини

ЄС наступного тижня завершить роботу над третім пакетом санкцій щодо Білорусі – ЗМІ






Данія закриває бари, ресторани і спортзали у боротьбі з коронавірусом

Понеділок, 7 грудня 2020, 15:10

Прем'єр-міністр Данії  Метте Фредеріксен оголосила про місцеві обмеження, за якими до кінця року будуть закриті ресторани, бари, театри і кінотеатри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Обмеження, які також включають закриття парків розваг, зоопарків і спортивних залів в 38 муніципалітетах, зачіпають Копенгаген і прилеглі до нього муніципалітети, а також другі і треті за величиною міста Данії Орхус і Оденсе.

Обмеження починаються в середу і запроваджуються у зв'язку з тим, що в останні тижні в Данії спостерігається стійке зростання числа інфекцій. У країні зареєстровано 90 603 випадки захворювання і 885 смертей.

"Зростання викликає занепокоєння", - сказала Фредеріксен.

Данія в понеділок також посилила обмеження громадських зборів до 10 осіб і закликала, щоб приватні збори поважали це число, а також розширила вимоги носити маски в громадському транспорті і в магазинах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Коронавірус
powered by lun.ua