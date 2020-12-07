Данія закриває бари, ресторани і спортзали у боротьбі з коронавірусом

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про місцеві обмеження, за якими до кінця року будуть закриті ресторани, бари, театри і кінотеатри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Обмеження, які також включають закриття парків розваг, зоопарків і спортивних залів в 38 муніципалітетах, зачіпають Копенгаген і прилеглі до нього муніципалітети, а також другі і треті за величиною міста Данії Орхус і Оденсе.

Обмеження починаються в середу і запроваджуються у зв'язку з тим, що в останні тижні в Данії спостерігається стійке зростання числа інфекцій. У країні зареєстровано 90 603 випадки захворювання і 885 смертей.

"Зростання викликає занепокоєння", - сказала Фредеріксен.

Данія в понеділок також посилила обмеження громадських зборів до 10 осіб і закликала, щоб приватні збори поважали це число, а також розширила вимоги носити маски в громадському транспорті і в магазинах.