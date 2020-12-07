Дания закрывает бары, рестораны и спортзалы в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о местных ограничениях, согласно которым до конца года будут закрыты рестораны, бары, театры и кинотеатры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Ограничения, которые также включают закрытие парков развлечений, зоопарков и спортивных залов в 38 муниципалитетах, затрагивающих Копенгаген и прилегающие к нему муниципалитеты, а также вторые и третьи по величине города Дании Орхус и Оденсе.

Ограничения начинаются в среду и вводятся в связи с тем, что в последние недели в Дании наблюдается устойчивый рост числа инфекций. В стране зарегистрировано 90 603 случая заболевания и 885 смертей.

"Рост вызывает беспокойство", - сказала Фредериксен.

Дания в понедельник также усилила ограничения общественных собраний до 10 человек и призвала, чтобы частные собрания уважали это число, а также расширила требования носить маски в общественном транспорте и в магазинах.