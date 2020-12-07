Президент Литвы утвердил новое правительство во главе с Ингридой Шимоните

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об утверждении правительства во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

"Сегодня я подписал указ об утверждении сформированного Кабинета министров Литовской Республики во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните", - заявил Науседа.

Он отметил, что правительство начнет работать в сложный для Литвы период, то есть во время пандемии коронавируса.

"У меня было много дискуссий с кандидатами в министры, и я могу твердо сказать, что во многих случаях наши позиции, принципы, планы, стратегии пересекаются, поэтому я надеюсь продолжить тесное сотрудничество со взглядом в одном направлении, и я верю, что мы можем много сделать для Литвы", - сказал Науседа.

Шимоните напомнила, что программа нового правительства будет представлена ​​Сейму во вторник. Она выразила надежду, что новое правительство скоро начнет выполнять свои обязанности.

Как уже сообщалось, МИД Литвы возглавит Габриелюс Ландсбергис.

Он является лидером консервативной партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и бывшим депутатом Европарламента, в котором входил в "Европейскую народную партию" и активно поддерживал Украину, в частности в вопросе санкций против РФ за ее агрессию.

Ландсбергис сменит на посту министра иностранных дел Линаса Линкявичюса - неизменного главу МИД Литвы с конца 2012 года, активно поддерживал Украину во время Революции достоинства и после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе.