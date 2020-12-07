У Німеччині повідомили орієнтовний план вакцинації від коронавірусу

Інститут Роберта Коха, що займається відстеженням розвитку епідемії у Німеччині, оприлюднив свої рекомендації щодо майбутньої вакцинації від коронавірусу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Це попередній, ще не узгоджений остаточно документ, який розіслали для ознайомлення і коментування урядам федеральних земель та експертам.

Першими пропонують вакцинувати мешканців та персонал будинків для літніх людей, а також людей старших 80 років. Наступними - працівників сфери охорони здоров’я, які мають найвищий ризик інфікуватися коронавірусом, а також тих, які працюють з пацієнтами "групи ризику".

Загалом, за оцінками комісії Інституту, першочергової вакцинації за цими критеріями потребують близько 8,6 млн осіб.

Рекомендацію від Інституту обговорюватимуть протягом трьох днів. Після цього має бути оприлюднений її фінальний текст, що стане основою для розпорядження федерального МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан розраховує, що масова вакцинація від коронавірусу в Німеччині проводитиметься не пізніше літа 2021 року.

Нагадаємо, минулого тижня два розробники вакцини від коронавірусу - американська Moderna та німецька BioNTech з американським партнером Pfizer - подали свої вакцини на умовне затвердження у ЄС.