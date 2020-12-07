В Германии сообщили ориентировочный план вакцинации от коронавируса

Институт Роберта Коха, занимающийся отслеживанием развития эпидемии в Германии, обнародовал свои рекомендации относительно будущей вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Это предварительный, еще не согласованный окончательно документ, который разослали для ознакомления и комментирования правительствам федеральных земель и экспертам.

Первыми предлагают вакцинировать жителей и персонал домов престарелых, а также людей старше 80 лет. Следующими - работников сферы здравоохранения, которые имеют наивысший риск инфицироваться коронавирусом, а также тех, кто работает с пациентами "группы риска".

В целом, по оценкам комиссии Института, в первоочередной вакцинации по этим критериям нуждаются около 8,6 млн человек.

Рекомендацию от Института обсуждать в течение трех дней. После этого должен быть обнародован ее финальный текст, который станет основой для распоряжения федерального Минздрава.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассчитывает, что массовая вакцинация от коронавируса в Германии будет проводиться не позднее лета 2021 года.

Напомним, на прошлой неделе два разработчика вакцины от коронавируса - американская Moderna и немецкий BioNTech с американским партнером Pfizer - подали свои вакцины на условное утверждение в ЕС.