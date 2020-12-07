Посол Венгрии надеется, что никто не стремится к гражданской войне на Закарпатье

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто надеется, что никто не стремится создать ситуацию гражданской войны на Закарпатье.

Об этом говорится в его колонке на "Европейской правде".

Он подчеркнул, что у Венгрии есть несколько целей в Украине - "развивать добрососедские, политические, трансграничные и экономические отношения, а также отношения между людьми, и так, гарантирования Украиной прав венгров, проживающих на Закарпатье, в соответствии с ранее принятым украинским законодательством, двусторонними и международными договорами".

В отличие от евродепутатов правящей партии Венгрии, которые заявили о "гражданской войне на Закарпатье", посол так не считает и выражает надежду, что никто не стремится создать ситуацию гражданской войны на Закарпатье.

Также Ийдярто надеется, что "охота на Венгрию" в мире и в Украине когда-то закончится, ссылаясь на обыски СБУ на Закарпатье и ситуацию с венгерским евродепутатом Йожефом Сайером, который ушел в отставку из-за нарушения коронавирусных правил на секс-вечеринке в Брюсселе.

Он подчеркнул: Венгрия не доказывала миру, что заинтересована в искусственной дестабилизации Закарпатья, что не имела и не имеет таких целей.

Также посол заверил, что Венгрия не вмешивалась во внутренние дела Украины.

Как сообщалось, венгерский министр иностранных дел на заседании глав МИД Евросоюза в понедельник поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине, однако никто из европейских коллег не поддержал обсуждение.

Напомним, на прошлой неделе глава венгерского МИД Петер Сийярто пожаловался НАТО на обыски на Закарпатье, прошедшие 30 ноября. Генсек Альянса заявил, что обе страны должны решить конфликт в двустороннем порядке.

На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 3 декабря Сийярто посетовал, что миссия ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье защищать венгров.