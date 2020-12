Кулеба вважає, що нова резолюція ООН щодо Криму допоможе ефективніше тиснути на Росію

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, нова резолюція Генеральної асамблеї ООН щодо Криму підкреслює незмінність позиції міжнародної спільноти щодо окупації та допоможе посилити тиск на Росію.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, про це він заявив 7 грудня, після ухвалення ГА ООН резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".

"За" оновлену резолюцію проголосували 63 країни-члени ООН, "проти" - 17, утрималися - 62.

Today #UNGA75 adopted the resolution "Problem of the militarization of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, as well as parts of the Black Sea and the Sea of Azov".

✅ 63

❌ 17

Full voting results below👇 pic.twitter.com/RpBMYA8Iss