Кулеба вважає, що нова резолюція ООН щодо Криму допоможе ефективніше тиснути на Росію

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, нова резолюція Генеральної асамблеї ООН щодо Криму підкреслює незмінність позиції міжнародної спільноти щодо окупації та допоможе посилити тиск на Росію.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, про це він заявив 7 грудня, після ухвалення ГА ООН резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".

"За" оновлену резолюцію проголосували 63 країни-члени ООН, "проти" - 17, утрималися - 62.

Today #UNGA75 adopted the resolution "Problem of the militarization of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, as well as parts of the Black Sea and the Sea of Azov".

✅ 63

❌ 17

Full voting results below👇 pic.twitter.com/RpBMYA8Iss — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 7, 2020

На думку Дмитра Кулеби, ухвалена третій рік поспіль резолюція Генасамблеї ООН є "новим елементом зростаючого правового тиску на Росію".

Читайте також МЗС сподівається, що ЄС покарає РФ новим механізмом санкцій за репресії у Криму та на Донбасі

"Ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Російською Федерацією як державою-окупантом, залишається в центрі уваги міжнародного співтовариства, яке розглядає перетворення Криму на величезну військову базу як пряму загрозу безпеці і стабільності у регіоні… Відтепер Україна має в своєму юридичному арсеналі додатковий переконливий політико-правовий аргумент для просування деокупації Криму", - зазначив він.

Дмитро Кулеба звернув увагу, що резолюція засуджує російську окупацію як таку, що є порушенням міжнародного права і що становить загрозу міжнародній безпеці. Зокрема, у ній згадується переміщення Росією на територію півострова озброєння, здатного нести ядерні заряди - з вимогою припинити таку діяльність.

На думку Дмитра Кулеби, ключовими у тексті документа є заклик до міжнародної спільноти консолідувати зусилля для деокупації Криму - у тому числі у рамках Кримської платформи; згадка про шкоду російської окупації для міжнародної безпеки та механізмів контролю за озброєннями; заклик до Росії припинити мілітаризацію дитячої освіти у Криму.

Читайте також: Санкції без одностайності: як Україні використати нові можливості тиску на Росію в ЄС.