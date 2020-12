Кулеба считает, что новая резолюция ООН по Крыму поможет эффективнее давить на Россию

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, новая резолюция Генеральной ассамблеи ООН по Крыму подчеркивает неизменность позиции международного сообщества насчет оккупации и поможет усилить давление на Россию.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил 7 декабря, после принятия ГА ООН резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

"За" обновленную резолюцию проголосовали 63 страны-члена ООН, "против "- 17, 62 - воздержались.

Today #UNGA75 adopted the resolution "Problem of the militarization of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, as well as parts of the Black Sea and the Sea of Azov".

✅ 63

❌ 17

Full voting results below👇 pic.twitter.com/RpBMYA8Iss