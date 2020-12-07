Кулеба считает, что новая резолюция ООН по Крыму поможет эффективнее давить на Россию

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, новая резолюция Генеральной ассамблеи ООН по Крыму подчеркивает неизменность позиции международного сообщества насчет оккупации и поможет усилить давление на Россию.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил 7 декабря, после принятия ГА ООН резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

"За" обновленную резолюцию проголосовали 63 страны-члена ООН, "против "- 17, 62 - воздержались.

Today #UNGA75 adopted the resolution "Problem of the militarization of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, as well as parts of the Black Sea and the Sea of Azov".

✅ 63

❌ 17

Full voting results below👇 pic.twitter.com/RpBMYA8Iss — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 7, 2020

По мнению Дмитрия Кулебы, принятая третий год подряд резолюция Генассамблеи ООН является "новым элементом растущего правового давления на Россию".

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"Принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Российской Федерацией как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе ... Теперь Украина имеет в своем юридическом арсенале дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма", - отметил он.

Дмитрий Кулеба обратил внимание, что резолюция осуждает российскую оккупацию как такую что является нарушением международного права и представляет угрозу международной безопасности. В частности, в ней упоминается перемещения Россией на территорию полуострова вооружения, способного нести ядерные заряды - с требованием прекратить такую ​​деятельность.

По мнению Дмитрия Кулебы, ключевыми в тексте документа являются призыв к международному сообществу консолидировать усилия для деоккупации Крыма - в том числе в рамках Крымской платформы; упоминание о вреде российской оккупации для международной безопасности и механизмов контроля за вооружениями; призыв к России прекратить милитаризацию детского образования в Крыму.

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