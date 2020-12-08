Brexit: Джонсон и фон дер Ляйен попытаются лично спасти торговое соглашение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе отправится в Брюссель для личной встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в последней попытке спасти торговое соглашение после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Эта новость поступила после 90-минутного телефонного разговора между двумя лидерами, который не привел к прорыву.

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В совместном заявлении по итогам разговора говорится, что договоренности о сделке не удалось достичь. По-прежнему поразительные различия остаются относительно трех ключевых вопросов, среди которых условия вылова рыбы.

"Мы попросили наших главных переговорщиков и их команды подготовить обзор остальных разногласий, которые будут обсуждены на встрече в Брюсселе в ближайшие дни", - говорится в заявлении лидеров.

Великобритания покинула Европейский Союз 31 января, но для договоренностей о будущих отношениях у сторон осталось 11 месяцев.

Дедлайн истекает 31 декабря - к этому времени Великобритания и ЕС должны согласовать торговое соглашение, а также другие вещи, такие как права на вылов рыбы.

Если соглашения не будет, начнут действовать пограничные проверки и введут налоги для товаров, которые проходят между Великобританией и ЕС.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье и его британский коллега Дэвид Фрост на прошлой неделе вели интенсивные переговоры, однако без существенных результатов.