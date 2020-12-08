Латвія посилила контроль на кордоні з Естонією і Литвою

У Латвії з понеділка посилили контрольні заходи на кордонах з Естонією і Литвою для перевірки електронної реєстрації всіх в'їжджаючих, проте кордон залишається відкритим і всі провідні дороги як і раніше доступні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

У Латвійській прикордонній службі підтвердили, що в'їжджаючим в країну необхідно пред'явити QR-код, отриманий при попередній реєстрації в електронній базі даних.

Реєстрація на сайті covidpass.lv дозволяє латвійській владістежити за тим, хто в'їжджає в країну і за дотриманням цими людьми вимог до самоізоляції. При цьому для жителів прикордонних міст, які ходять на роботу через кордон, ніяких змін не відбулося.

На минулих вихідних в Латвії посилили коронавірусні обмеження: по суботах і неділях тепер можна купувати тільки товари першої необхідності, ходити в аптеку і заправлятися паливом. По вихідних також не продають тютюнові та алкогольні вироби.

Торгові підприємства стверджують, що тепер в торгових центрах утворюються великі черги по четвергах і п'ятницях.