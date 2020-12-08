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Латвия усилила контроль на границе с Эстонией и Литвой

Вторник, 8 декабря 2020, 10:43

В Латвии с понедельника усилили контрольные меры на границах с Эстонией и Литвой для проверки электронной регистрации всех въезжающих, однако граница остается открытым и все ведущие дороги как и раньше доступны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

В Латвийской пограничной службе подтвердили, что въезжающим в страну необходимо предъявить QR-код, полученный при предварительной регистрации в электронной базе данных.

Регистрация на сайте covidpass.lv позволяет латвийским властям следить за тем, кто въезжает в страну и за соблюдением этими людьми требований к самоизоляции. При этом для жителей приграничных городов, которые ходят на работу через границу, никаких изменений не произошло.

На минувших выходных в Латвии ужесточили коронавирусные ограничения: по субботам и воскресеньям теперь можно покупать только товары первой необходимости, ходить в аптеку и заправляться топливом. По выходным также не продают табачные и алкогольные изделия.

Торговые предприятия утверждают, что теперь в торговых центрах образуются большие очереди по четвергам и пятницам.

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