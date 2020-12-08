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Польша и Венгрия проиграли совместный иск против Совета ЕС в Европейском суде

Вторник, 8 декабря 2020, 11:49

Суд ЕС отклонил совместный иск Венгрии и Польши об отмене директивы, усиливающей права наемных работников.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Суда ЕС.

В суде подчеркнули, что, учитывая изменения на внутреннем рынке после последовательного расширения Европейского союза, законодательный орган ЕС мог провести переоценку интересов предприятий, которые пользуются свободой предоставления услуг, и интересов их работников, направляемых в принимающее государство-член, с тем чтобы обеспечить осуществление свободы предоставления услуг теми предприятиями и предприятиями, которые созданы в принимающем государстве-члене, на равных условиях.

Оспариваемая директива касается размещения работников из одного государства ЕС в другом государстве блока. Принимая директиву, законодательный орган ЕС стремился обеспечить свободу предоставления услуг на справедливой основе, гарантируя конкуренцию, которая не была бы основана на применении в одной и той же государстве-члене условий найма на уровне, который существенно отличается в зависимости от того, основан ли работодатель в этом государстве-члене, предлагая при этом большую защиту работающим по найму.

Директива направлена на обеспечение того, чтобы условия найма размещенных работников были как можно ближе к условиям найма работников предприятий, созданных в принимающем государстве-члене.

Венгрия и Польша подали иск об отмене этой директивы. Эти государства-члены опирались, в частности, на юридические доводы, которые утверждают, что выбор неправильной правовой основы для принятия этой директивы является нарушением статьи 56 TFEU, что гарантирует свободу предоставления услуг, и нарушением регламента "Рим I". Суд ЕС отклонил иски.

Проблема так называемых "размещенных" рабочих годами разделяла бедные восточные и богатые западные державы ЕС, причем Франция возглавляла усилия по ужесточению правил, в то время как Польша и Венгрия пытались блокировать реформы.

Новая директива ЕС ограничила право граждан из более бедных стран-членов работать в более богатых странах с низкой зарплатой.

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Суд ЕС Польша Венгрия
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