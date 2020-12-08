Спецслужба Норвегії вважає, що за кібератакою на парламент могли стояти хакери ГРУ 

Агентство внутрішньої безпеки Норвегії (PST) припускає, що за зламом системи електронного листування парламенту ймовірно стоять російські хакери, пов’язані з Генеральним розвідувальним управлінням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

У відомстві повідомили, що частина інформації із системи листування Стортингу могла становити значний інтерес для розвідки деяких іноземних держав. Агентство дійшло висновку, що атака на парламент була частиною ширшої кампанії, спрямованої проти Норвегії та інших країн, дії в рамках якої могли здійснюватися щонайменш з 2019 року.

Ймовірним виконавцем атаки вважають хакерську групу APT28, відому також як Fancy Bear. "Ця група пов’язана з російською військовою розвідкою - ГРУ, а саме їхнім 85-м центром спеціальної служби", - зазначає PST у своєму комюніке.

Водночас, зібрати достатньо доказів для висунення звинувачення не вдалося, після чого розслідування вирішили згортати.

Висновки агентства значною мірою повторюють більш ранні висновки власного розслідування парламенту. У ньому зазначається, що вразливими місцями системи були надто прості паролі, і загальні заходи безпеки, як двофакторна автентифікація, могли б попередити успіх такої атаки.

Нагадаємо, 24 серпня парламент Норвегії повідомив про масштабний злам його системи електронної пошти.

У середині жовтня глава МЗС Норвегії Іне Еріксен Сорейде заявила, що за серпневою хакерською атакою на норвезький парламент стоїть Росія.

Влітку Москва та Осло взаємно вислали по одному дипломату після того, як Норвегія заарештувала громадянина Норвегії за підозрами у шпигунстві на користь Росії.