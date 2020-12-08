Спецслужба Норвегии считает, что за кибератакой на парламент могли стоять хакеры ГРУ
Агентство внутренней безопасности Норвегии (PST) предполагает, что за взломом системы электронной переписки парламента вероятно стоят российские хакеры, связанные с Генеральным разведывательным управлением.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.
В ведомстве сообщили, что часть информации из системы переписки Стортинга могла представлять значительный интерес для разведки некоторых иностранных государств. Агентство пришло к выводу, что атака на парламент была частью более широкой кампании, направленной против Норвегии и других стран, действия в рамках которой могли осуществляться как минимум с 2019 года.
Вероятным исполнителем атаки считают хакерскую группу APT28, известную также как Fancy Bear. "Эта группа связана с российской военной разведкой - ГРУ, а именно их 85-м центром специальной службы", - отмечает PST в своем коммюнике.
В то же время, собрать достаточно доказательств для выдвижения обвинения не удалось, после чего расследование решили сворачивать.
Выводы агентства в значительной степени повторяют более ранние выводы собственного расследования парламента. В нем отмечается, что уязвимыми местами системы были слишком простые пароли, и общие меры безопасности, как двухфакторная аутентификация, могли бы предупредить успех такой атаки.
Напомним, 24 августа парламент Норвегии сообщил о масштабном взломе системы электронной почты.
В середине октября глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сорейде заявила, что за августовской хакерской атакой на норвежский парламент стоит Россия.
Летом Москва и Осло взаимно выслали по одному дипломату после того, как Норвегия арестовала гражданина Норвегии по подозрениям в шпионаже в пользу России.