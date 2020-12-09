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У Нідерландах стався вибух у ще одному польському супермаркеті

Середа, 9 грудня 2020, 10:46

У нідерландському місті Бевервейк стався вибух у польському супермаркеті – це вже третій подібний вибух за останні два дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Вибух стався у середу близько 5.15 ранку. В результаті вибуху була пошкоджена стіна в задній частині супермаркету.

На момент вибуху людей в торговому центрі, де розташований супермаркет, не було, тому ніхто не постраждав.

Магазин належить тому ж власнику, що і супермаркет в Алсмері, де минулої ночі стався вибух. Він називає новий вибух "неймовірним".

Магазин в Бевервейку ще не був офіційно відкритий. Власник хотів відкрити його ще вчора, але вибух в Алсмері завадив цьому.

Територія навколо магазину оточена, але торговий центр відкрився. Ринок в безпосередній близькості від торгового центру також працює.

В ніч на вівторок також стався вибух у польському супермаркеті в Хесвейк-Дінтері. Там теж ніхто не постраждав. У цього магазину власник вже інший. В результаті вибуху значно постраждав фасад супермаркету і довколишніх магазинів.

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Нідерланди
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