В Нидерландах произошел взрыв еще в одном польском супермаркете

В нидерландском городе Бевервейк произошел взрыв в польском супермаркете - это уже третий подобный взрыв за последние два дня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Взрыв произошел в среду около 5.15 утра. В результате взрыва была повреждена стена в задней части супермаркета.

На момент взрыва людей в торговом центре, где расположен супермаркет, не было, поэтому никто не пострадал.

Магазин принадлежит тому же владельцу, что и супермаркет в Алсмере, где минувшей ночью произошел взрыв. Он называет новый взрыв "невероятным".

Магазин в Бевервейк еще не был официально открыт. Владелец хотел открыть его еще вчера, но взрыв в Алсмере помешал этому.

Территория вокруг магазина оцеплена, но торговый центр открылся. Рынок в непосредственной близости от торгового центра также работает.

В ночь на вторник также произошел взрыв в польском супермаркете в Хесвейк-Динтер. Там тоже никто не пострадал. У этого магазина владелец уже другой. В результате взрыва значительно пострадал фасад супермаркета и близлежащих магазинов.