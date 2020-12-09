Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Єврокомісія надала Україні 600 млн євро коронапозики

У річницю зустрічі Зеленського і Путіна Україна звинуватила РФ у блокуванні домовленостей

Франція планує збудувати новий атомний авіаносець за 7 млрд євро

У ЄС домовились про реформу системи для видачі шенгенських віз






Кулеба їде в Молдову для перезавантаження відносин

Середа, 9 грудня 2020, 11:06

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит у Молдову, щоб підтвердити "готовність до перезавантаження відносин".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Візит відбудеться  9-10 грудня.

"Візит підтвердить готовність України і Молдови до перезавантаження двосторонніх відносин за підсумками нещодавніх президентських виборів у Молдові", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Під час візиту Кулеба зустрінеться з обраною президенткою Маєю Санду і міністром закордонних справ та європейської інтеграції Ауреліу Чокоєм. 

Читайте також
Антиприклад Молдови: що дав Кишиневу "м'який підхід" у діалозі з Придністров'ям

Вони обговорять взаємну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та Молдови, розвиток двостороннього економічного співробітництва, зміцнення регіональної безпеки, посилення взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запросив обрану президентку Молдови до Києва у першій телефонній розмові, наступного дня після виборів. 

Санду здійснить перші свої закордонні візити до Києва та Бухареста.

Володимир Зеленський та експрезидент України Петро Порошенко відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим належить РФ. 

Читайте також: "Російські війська мають піти з Придністров’я, а Крим – це Україна": інтерв’ю Маї Санду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кулеба МЗС Молдова
powered by lun.ua