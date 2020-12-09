Кулеба їде в Молдову для перезавантаження відносин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит у Молдову, щоб підтвердити "готовність до перезавантаження відносин".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Візит відбудеться 9-10 грудня.

"Візит підтвердить готовність України і Молдови до перезавантаження двосторонніх відносин за підсумками нещодавніх президентських виборів у Молдові", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Під час візиту Кулеба зустрінеться з обраною президенткою Маєю Санду і міністром закордонних справ та європейської інтеграції Ауреліу Чокоєм.

Вони обговорять взаємну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та Молдови, розвиток двостороннього економічного співробітництва, зміцнення регіональної безпеки, посилення взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запросив обрану президентку Молдови до Києва у першій телефонній розмові, наступного дня після виборів.

Санду здійснить перші свої закордонні візити до Києва та Бухареста.

Володимир Зеленський та експрезидент України Петро Порошенко відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим належить РФ.

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