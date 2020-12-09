Brexit: Меркель верит, что шансы на соглашение с Британией еще есть

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Европейский Союз и Великобритания все еще могут достичь торгового соглашения после Brexit, но остальные 27 членов блока готовы жить и без него, если это будет необходимо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Борьба за так называемые правила "равных условий игры", которые помешали бы Британии подорвать стандарты ЕС в таких вещах, как трудовые и экологические стандарты, - это большой вопрос, который еще предстоит решить, заявила Меркель немецким законодателям.

Берлин полностью уверен в том, что Еврокомиссия продолжит переговоры по Brexit, добавила Меркель перед переговорами между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

"У нас еще есть шанс договориться... Мы продолжаем работать над этим, но мы также готовы к условиям, которые мы не можем принять", - заявила Меркель.

"Ясно одно: целостность внутреннего рынка должна быть сохранена. Мы должны иметь равные условия игры, не только сегодня, но и завтра и в дальнейшем... В противном случае возникают условия недобросовестной конкуренции, которым мы не можем подвергнуть наши компании", - сказала она.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направляется в среду в Брюссель на переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы избежать хаотичного Brexit без торгового соглашения через три недели.