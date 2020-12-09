Прем’єр Британії вважає, що шотландці не підтримали б незалежність у разі референдуму

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив у середу, що, на його думку, Шотландія проголосує за те, щоб залишитися частиною Сполученого Королівства, якщо в майбутньому відбудеться ще один референдум.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Народ Шотландії ... проголосував у 2014 році значною більшістю голосів за те, щоб залишитися у Великій Британії. Я вважаю, що це було правильне рішення, і я вірю, що якби їм коли-небудь знову поставили те ж питання, це була б та ж сама відповідь", - сказав Джонсон.

Він повторив, що референдум 2014 року був "подією, яка трапляється раз на покоління".

Нагадаємо, нещодавні опитування громадської думки показали, що більшість людей в Шотландії підтримують набуття країною незалежності.

На першому референдумі про незалежність Шотландії в 2014 році 55% проголосували проти відділення від Великої Британії.