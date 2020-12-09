Премьер Британии считает, что шотландцы не поддержали бы независимость в случае референдума
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, что, по его мнению, Шотландия проголосует за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства, если в будущем произойдет еще один референдум.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Народ Шотландии... проголосовал в 2014 году значительным большинством голосов за то, чтобы остаться в Великобритании. Я считаю, что это было правильное решение, и я верю, что если бы им когда-нибудь снова поставили тот же вопрос, это был бы тот же ответ", - сказал Джонсон.
Он повторил, что референдум 2014 года был "событием, которое случается раз в поколение".
Напомним, недавние опросы общественного мнения показали, что большинство людей в Шотландии поддерживают обретение страной независимости.
На первом референдуме о независимости Шотландии в 2014 году 55% проголосовали против отделения от Великобритании.