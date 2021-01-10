В Австрії міністр праці подала у відставку через плагіат-скандал

Австрійська міністерка праці та у справах сім'ї Крістіне Ашбахер подала у відставку після звинувачень у плагіаті на її адресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Ашбахер, яка представляє Австрійську народну партію канцлера Себастіана Курца, відкинула звинувачення у плагіаті у своїх наукових працях. Водночас вона заявила, що йде у відставку "задля захисту своєї сім’ї".

Читайте також Словацький університет визнав невідповідним диплом прем’єра, звинуваченого в плагіаті

Відставці передували звинувачення експерта Стефана Вебера, який відомий в Австрії як "мисливець за плагіатом". Він звинуватив Ашбахер в тому, що вона скопіювала як мінімум п'яту частину тексту своєї докторської дисертації з інших джерел без належного маркування.

Міністр захистила наукову роботу в Технічному університеті Братислави в травні минулого року. Стверджується, що для своєї дисертації "Розробка стилю керівництва для інноваційних компаній" Ашбахер переклала з англійської статтю з журналу Forbes.

Вебер також заявляв, що дипломна робота Ашбахер, написана у 2006 році в університеті Вінер-Нойштадту, містила плагіат, неправдиві цитати і продемонструвала недостатнє знання німецької мови.

Ашбахер заявила, що написала свою дисертацію і дипломну роботу "в міру своїх знань і переконань", та відкинула всі звинувачення.

Канцлер Австрії оголосив, що представить кандидатуру на заміну Ашбахер у понеділок.