Лукашенко пообіцяв проєкт нової Конституції Білорусі до кінця 2021 року

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що конституційна реформа буде розроблена до кінця 2021 року, після чого буде винесена на загальнонаціональний референдум.

Про це він заявив у інтерв’ю на каналі "Россия 1", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

У відповідь на питання про терміни референдуму Лукашенко заявив, що про це буде оголошено на Всебілоруських народних зборах, які заплановані в середині лютого.

Він не конкретизував, що принципово нового з'явиться в Конституції.

"До кінця не сформовані основні пропозиції щодо зміни... я позначав деякі - про перерозподіл повноважень, про партійне будівництво. Це політичні питання, в економіці ми залишимо пропозицію, щоб у нас була соціально орієнтована держава", - сказав Лукашенко.

31 грудня Лукашенко заявляв, що Всебілоруські народні збори не будуть змінювати Конституцію.

Критики відкидають ініціативу конституційної реформи Лукашенка як тактику, яку він використовує для затягування, щоб пережити протести на посаді.

У листопаді Лукашенко заявив, що піде з поста президента після прийняття нової Конституції.

У Білорусі протести вибухнули після президентських виборів 9 серпня, на яких оголосили про перемогу Лукашенка. Опоненти звинуватили його у фальсифікаціях.