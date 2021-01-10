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Лукашенко пообещал проект новой Конституции Беларуси к концу 2021 года

Воскресенье, 10 января 2021, 13:36

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что конституционная реформа будет разработана до конца 2021 года, после чего будет вынесена на общенациональный референдум.

Об этом он заявил в интервью на канале "Россия 1", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

В ответ на вопрос о сроках референдума Лукашенко заявил, что об этом будет объявлено на Всебелорусском народном собрании, которое запланировано в середине февраля.

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Он не конкретизировал, что принципиально нового появится в Конституции.

"До конца не сформированы основные предложения по изменению... я обозначал некоторые - о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы, в экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство", - сказал Лукашенко.

31 декабря Лукашенко заявлял, что Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию.

Критики отвергают инициативу конституционной реформы Лукашенко как тактику, которую он использует для затягивания, чтобы пережить протесты.

В ноябре Лукашенко заявил, что уйдет с поста президента после принятия новой Конституции.

В Беларуси протесты начались после президентских выборов 9 августа, на которых объявили о победе Лукашенко. Оппоненты обвинили его в фальсификациях.

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