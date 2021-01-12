Єрмак прибув до Берліна для зустрічі з радниками лідерів країн "нормандської четвірки"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прибув до Берліна для консультацій радників лідерів країн "нормандського формату".

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію підтвердила прессекретар Єрмака Дарина Зарівна в коментарі "Інтерфакс-Україна".

За її словами, про подробиці зустрічі буде повідомлено після її закінчення.

Наприкінці грудня Єрмак повідомив, що "попередньо узгоджено чотири точки розведення на лінії зіткнення на Донбасі".

За даними кількох джерел ЄвроПравди, раніше велася підготовка зустрічі радників у грудні, розглядалися кілька варіантів дат, але згодом за ініціативи РФ її відклали.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би участі Сполучених Штатів Америки у Нормандському форматі, оскільки це суттєво посилило би позиції України.

Попередня нормандська зустріч на рівні радників відбулась у вересні в Берліні. Більше про неї: Шантаж убивством Мінська: що пішло не так на переговорах Єрмака у Берліні

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