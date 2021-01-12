Ермак прибыл в Берлин для встречи с советниками лидеров стран "нормандской четверки"
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Берлин для консультаций советников лидеров стран "нормандского формата".
Как сообщает "Европейская правда", эту информацию подтвердила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривна в комментарии "Интерфакс-Украина".
По ее словам, о подробностях встречи будет сообщено после ее окончания.
В конце декабря Ермак сообщил, что "предварительно согласовано четыре точки разведения на линии соприкосновения в Донбассе".
По данным нескольких источников ЕвроПравды, ранее велась подготовка встречи советников в декабре, рассматривались несколько вариантов дат, но впоследствии по инициативе РФ ее отложили.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы участия Соединенных Штатов Америки в Нормандском формате, поскольку это существенно усилило бы позиции Украины.
Предыдущая нормандская встреча на уровне советников состоялась в сентябре в Берлине. Больше о ней: Шантаж убийством Минска: что пошло не так в переговорах Ермака в Берлине
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