Українцям для в’їзду в Англію з 15 січня необхідні ПЛР-тест і 10-денна самоізоляція

З 15 січня для в’їзду в Англію у громадян України вимагатимуть сертифікат про негативний тест на COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства Великої Британії в Україні.

"З 04:00 за Гринвічем у п’ятницю, 15 січня, всі мандрівники, які прибувають до Англії, повинні пред'явити негативний результат тесту на COVID-19, який був зроблений перед поїздкою", - йдеться у повідомленні.

Тест має бути проведений методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) або еквівалентного діагностичного стандарту і повинен проводитися не раніше ніж за три дні до вильоту.

"Пасажири, які прибувають із країн, що не входять до урядового переліку транспортних коридорів, повинні самоізолюватися на 10 днів, незалежно від результатів тестів. Наразі це включає і подорожніх з України", - пояснили в посольстві.

Вимога щодо негативного тесту на COVID-19 наразі стосуватиметься лише подорожніх до Англії. Детальніше про правила прибуття до Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії буде оголошено найближчим часом.

Протягом останнього тижня Британія зафіксувала декілька нових рекордів зараження, що пов’язують із поширенням нового, більш заразного штаму. У деяких районах Лондона кількість хворих досягає 1 на 20 осіб населення. Минулої п’ятниці, 8 січня, мер Лондона, де оголошено режим підвищеної небезпеки, зазначав, що лікарні столиці - під загрозою переповнення хворими на коронавірус.

9 січня країна вперше зареєструвала понад 1000 смертей за добу. До цього подібні показники були лише у Німеччині.

Британія наразі єдиною у Європі затвердила вже три вакцини від коронавірусу - BioNTech/Pfizer, AstraZeneca Moderna.