У Британії очікують попереду "найгірші тижні" епідемії коронавірусу

Найближчі тижні можуть стати найважчими для системи охорони здоров’я Британії у протидії епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив головний лікар Англії Кріс Вітті.

"Наступні кілька тижнів будуть найгіршими тижнями пандемії з точки зору завантаження медичної системи", - зазначив він.

За його словами, якщо на піку "першої хвилі" епідемії у лікарнях одночасно перебували близько 18 тисяч хворих на коронавірус, зараз це - близько 30 тисяч, і таке навантаження на медичну систему вже є небезпечним.

Протягом останнього тижня Британія зафіксувала декілька нових рекордів зараження, що пов’язують із поширенням нового, більш заразного штаму. У деяких районах Лондона кількість хворих досягає 1 на 20 осіб населення. Минулої п’ятниці, 8 січня, мер Лондона, де оголошено режим підвищеної небезпеки, зазначав, що лікарні столиці - під загрозою переповнення хворими на коронавірус.

9 січня країна вперше зареєструвала понад 1000 смертей за добу. До цього подібні показники були лише у Німеччині.

З початку епідемії, у Британії захворіли на коронавірус вже понад 3 мільйони людей, з них 81 тисяча хворих померли.

Британія наразі єдиною у Європі затвердила вже три вакцини від коронавірусу - BioNTech/Pfizer, AstraZeneca Moderna. Очікується, що до середини лютого будуть провакциновані близько 15 млн осіб - чотири найвразливіші категорії.

Для прискорення програми в країні відкрили 7 центрів масової вакцинації.