Зеленський говорив із Санду про отримання вакцини від ЄС через "Східне партнерство"

Серед питань, що обговорювалися на першій зустрічі президентки Молдови Маї Санду та президента України Володимира Зеленського, була допомога Євросоюзу з отриманням вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду під час її візиту до Києва.

"Оскільки сьогодні для усіх країн ініціативи ЄС "Східне партнерство", зокрема України та Молдови, є принципово важливим отримання вакцин, ми докладно обговорили це питання з пані Санду. Вважаю, що країнам Східного партнерства має приділятися підвищена увага державами Європейського Союзу в питаннях спільних процедур закупівлі та прискорення постачання вакцин", - зазначив Володимир Зеленський.

Санду у своїй промові про це не згадує. Окремої згадки про вакцини немає і в спільній заяві президентів, опублікованій після зустрічі.

Нагадаємо, раніше 13 країн ЄС закликали Єврокомісію допомогти з отриманням вакцини країнам Східного партнерства, у тому числі Україні.

Минулого тижня з таким проханням звернувся до Єврокомісії прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Наприкінці 2020 року заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19.