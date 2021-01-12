Зеленский говорил с Санду о получении вакцин от ЕС через "Восточное партнерство"

Среди вопросов, которые обсуждались на первой встрече президента Молдовы Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского, была помощь Евросоюза с получением вакцины от коронавируса.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду во время ее визита в Киев.

"Поскольку сегодня для всех стран инициативы ЕС "Восточное партнерство", в частности, Украины и Молдовы, принципиально важным является получения вакцин, мы подробно обсудили этот вопрос с госпожой Санду. Считаю, что странам Восточного партнерства должно уделяться повышенное внимание со стороны государств Европейского Союза в вопросах совместных процедур закупки и ускорения поставки вакцин", - отметил Владимир Зеленский.

Майя Санду в своей речи об этом не упоминала. Отдельного упоминания о вакцинах нет и в общей заяве президентов, опубликованной после встречи.

Напомним, ранее 13 стран ЕС призвали Еврокомиссию помочь с получением вакцины странам Восточного партнерства, в том числе Украине.

На прошлой неделе с такой просьбой обратился к Еврокомиссии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В конце 2020 года заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.