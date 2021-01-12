В уряді Німеччини порадили не сподіватися на мандрівки до кінця травня

Уряд Німеччини попередив, що люди зможуть поїхати на відпочинок і почати подорожувати цього року не раніше, ніж наприкінці травня.

Про це заявив уповноважений з туризму при німецькому уряді Томас Барейс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Я думаю, що подорож - це те, що дуже важко уявити в найближчі два-три місяці. Після Трійці все знову стане краще. І я сподіваюся, що це літо буде дуже великим періодом подорожей", - сказав Барейс.

Релігійне свято Трійця цього року у католиків припадає на 23 травня. Понеділок після Трійці - національне свято Німеччини.

Барейс додав, що після вакцинації великої кількості людей відпустки в більш віддалених частинах світу також можуть стати можливими в кінці року.

"Якщо ми дійсно зробимо вакцинацію більшості людей в Німеччині в другому кварталі року, то влітку буде безпечно подорожувати", - сказав він.

Нагадаємо, у всіх 16 федеральних землях Німеччини набрали чинності більш жорсткі обмеження, спрямовані на стримування коронавірусу.

16 грудня німецький уряд запровадив низку обмежень, щоб приборкати другу хвилю зараження COVID-19. Спочатку планувалося, що вони будуть чинними до 10 січня, але вони дали лише помірний вплив. Деякі з уже діючих заходів були продовжені, а інші обмеження посилені.