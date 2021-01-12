В правительстве Германии посоветовали не надеяться на путешествия до конца мая

Правительство Германии предупредило, что люди смогут поехать на отдых и начать путешествовать в этом году не раньше, чем в конце мая.

Об этом заявил уполномоченный по туризму при немецком правительстве Томас Барейс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Я думаю, что путешествие - это то, что очень трудно представить в ближайшие два-три месяца. После Троицы все снова станет лучше. И я надеюсь, что это лето будет очень большим периодом путешествий", - сказал Барейс.

Религиозный праздник Троица в этом году у католиков приходится на 23 мая. Понедельник после Троицы - национальный праздник Германии.

Барейс добавил, что после вакцинации большого количества людей отпуск в более отдаленных частях мира также может стать возможным в конце года.

"Если мы действительно сделаем вакцинацию большинству людей в Германии во втором квартале года, то летом будет безопасно путешествовать", - сказал он.