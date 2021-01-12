Twitter после штурма Капитолия заблокировал 70 тысяч аккаунтов, связанных с теорией заговора QAnon

Социальная сеть Twitter после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, среди которых было немало сторонников теории заговора QAnon, заблокировал более 70 000 связанных с ней аккаунтов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В компании заявили, что блокирование началось еще с пятницы 8 января.

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"Учитывая насильственные события в Вашингтоне и повышенный риск причинения вреда, мы в пятницу после обеда начали на постоянной основе приостанавливать действие тысяч аккаунтов, которые прежде всего занимались распространением контента QAnon. Эти аккаунты были вовлечены в масштабное распространение вредоносного контента, связанного с QAnon, и были предназначены прежде всего для пропаганды в соцсети этой теории заговора", - сообщили в Twitter.

Согласно заявлению, блокирование такого количества аккаунтов может привести к тому, что некоторые из них потеряют тысячи подписчиков.

Ранее соцсеть навсегда заблокировала аккаунты действующего президента США Дональда Трампа и его кампании.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, на несколько часов сорвав процедуру подсчета голосов выборщиков и официальное объявление победителя избирателей. Вследствие событий погибли четверо протестующих и один полицейский.

Среди участников штурма было немало людей, которые верят в теорию заговора QAnon, среди них - погибшая протестующая Эшли Бэббит и "шаман" с рогами, фотографии которого облетели все СМИ.

Последователи QAnon, бессмысленной теории заговора, верят, что действующий президент США Дональд Трамп ведет тайную войну с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые занимаются сексуальным насилием над детьми и поклоняются сатане. Об этом - в статье "Педофилы против Трампа: как нелепая теория заговора подтолкнула к штурму парламента США".