Пенс отказался применить поправку, которая позволила бы сместить Трампа

Вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что он против применения 25-й поправки для устранения президента Дональда Трампа с должности после того, как на прошлой неделе его сторонники штурмовали Капитолий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я не считаю, что такой образ действий отвечает наилучшим интересам нашей нации или соответствует нашей Конституции", - сказал Пенс в письме, опубликованном его офисом, когда Палата готовилась голосовать за необязательной резолюции, призывающей его использовать 25-ю поправку к Конституции США.

По меньшей мере трое республиканцев, включая члена руководства палаты, во вторник заявили, что проголосуют за импичмент Трампа за то, что он призвал сторонников выйти на Капитолий и "биться" незадолго до нападения, который привел к гибели пяти человек.

Пенс сказал Пелоси, что энергия администрации сосредоточена на обеспечении упорядоченного перехода, и призвал ее и других членов Конгресса избегать действий, которые "еще больше разделяют и разжигают страсти".

"Работайте с нами, чтобы снизить температуру и объединить нашу страну, когда мы готовимся к инаугурации избранного президента Джо Байдена", - сказал Пенс.

Трамп, который безуспешно пытался отменить свой проигрыш на выборах 3 ноября, давил на Пенса, чтобы тот вмешался в процесс утверждения результатов выборов, а некоторые сторонники Трампа называли вице-президента предателем.

"На прошлой неделе я не поддался давлению на осуществление власти, превышающей мои конституционные полномочия, чтобы определить результат выборов, и теперь я не уступлю попыткой Палаты представителей играть в политические игры в такой серьезный время в жизни нашей нации", - написал он.

Ссылка на 25-ю поправку как средство "наказания или узурпации" означало бы "создание ужасного прецедента", сказал Пенс.

Отстранение президента от должности в соответствии с 25-й поправки требует заявления вице-президента и большинства кабинета президента.