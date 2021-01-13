Польша готовит закон, запрещающий соцсетям блокировать пользователей

Министерство юстиции Польши готовит законопроект, который запретит администраторам сайтов социальных сетей удалять сообщения и блокировать пользователей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В министерстве утверждают, что хотя социальные сети должны служить платформой для свободы слова, все чаще можно наблюдать чрезмерное вмешательство в публикуемый контент.

"Жертвами идеологической цензуры часто становятся представители разных польских движений, чей онлайн-контент удаляется или блокируется", - сказал министр юстиции Збигнев Зебро.

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"Пора в Польше принять постановления, направленные на защиту свободы слова в интернете от посягательств со стороны крупных корпораций", - пояснил государственный секретарь Министерства юстиции Себастьян Калета, курирующий законопроект.

Согласно законопроекту, администрации веб-сайтов социальных сетей не имеют права удалять сообщения или блокировать действия пользователей, если контент, представленный в качестве основы для принятия решения, не нарушает польское законодательство.

Если они это сделают, пользователь получит право подать жалобу на администрацию. На сайт социальной сети можно даже подать в суд, если ответ окажется неудовлетворительным или если администраторы сайта не дадут ответа на жалобу в течение 48 часов.

Министерство сравнило свой законопроект с решениями, применяемыми в других странах, таких как Германия и Франция, отметив, однако, что они движимы противоположными мотивами. "Эти страны делают акцент на быстром удалении контента, который считается нарушающим закон, вместо защиты свободы слова. Их постановления, таким образом, репрессивные", - написали в Министерстве юстиции в обосновании законопроекта.

Не исключено, что такой законопроект – это реакция на последнее решение известных социальных сетей, включая Twitter, Facebook и Instagram, заблокировать страницы президента США Дональда Трампа.

Как известно, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию.

Напомним, социальная сеть Facebook удалила страницу депутата парламента Польши Януша Корвина-Микке.

На страницу Корвина-Микке были подписаны почти 780 000 пользователей и он был самым популярным польским политиком в Facebook.

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