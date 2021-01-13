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В уряді Німеччини вже попередили, що суттєво послабити локдаун у лютому неможливо

Середа, 13 січня 2021, 12:55

Німеччина у лютому не зможе суттєво послабити карантинні обмеження, запроваджені для боротьби з епідемією коронавірусу. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це сказав федеральний міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.  

Офіційно локдаун у Німеччині оголошений до 31 січня.

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"Одна річ вже очевидна: послабити усі карантинні обмеження з 1 лютого буде неможливо", - зазначив Єнс Шпан.

Міністр додав, що попри початок вакцинації, її вплив стане помітним лише через 2-3 місяці. 

Він закликав громадян і далі обмежувати контакти, щоб запобігти поширенню в країні більш заразного "британського" штаму.

За даними Інституту Роберта Коха, за попередню добу у Німеччині зареєстрували 19 600 нових заражень та знову понад 1000 смертей - померли 1060 хворих. Загалом з початку епідемії померли вже 42 637 хворих на коронавірус.

12 січня канцлерка Ангела Меркель на зустрічі з депутатами наголосила, що наступні 8-10 тижнів можуть виявитися дуже важкими, якщо вже виявлений у Німеччині "британський" штам продовжить поширюватися. 

Міністр фінансів Олаф Шольц в інтерв’ю ZDF повторив обіцянку уряду підтримувати бізнес, що втратив можливість заробляти через локдаун та інші наслідки епідемії, запевнивши, що підтримка триватиме "стільки, скільки це буде необхідно". 

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