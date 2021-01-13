В правительстве Германии уже предупредили, что сильно ослабить локдаун в феврале нельзя

Германия в феврале не сможет существенно ослабить карантинные ограничения, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом сказал федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан.

Официально локдаун в Германии объявлен до 31 января.

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"Одно уже очевидно: ослабить все карантинные ограничения с 1 февраля будет невозможно", - отметил Йенс Шпан.

Министр добавил, что влияние вакцинации станет заметным лишь через 2-3 месяца.

Он призвал граждан и дальше ограничивать контакты, чтобы предотвратить распространение в стране более заразного "британского" штамма.

По данным Института Роберта Коха, за предыдущие сутки в Германии зарегистрировали 19 600 новых заражений и снова более 1000 смертей - умерли 1060 больных. Всего с начала эпидемии умерли уже 42 637 больных коронавирус.

12 января канцлер Ангела Меркель на встрече с депутатами подчеркнула, что следующие 8-10 недель могут оказаться очень тяжелыми, если уже обнаружен в Германии "британский" штамм продолжит распространяться.

Министр финансов Олаф Шольц в интервью ZDF повторил обещание правительства поддерживать бизнес, который потерял возможность зарабатывать из-за локдауна и других последствий эпидемии, заверив, что поддержка будет продолжаться "столько, сколько это будет необходимо".