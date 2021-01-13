Глава МОЗ Німеччини запевнив, що вакцинація залишиться добровільною

Федеральний міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан відкинув ідею про те, що вакцинація від коронавірусу може стати обов’язковою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

"Я дав слово у Бундестазі: обов’язкової вакцинації під час цієї пандемії не буде", - заявив міністр в ефірі Deutschlandfunk.

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Він додав, що уряд натомість зосередиться на інформаційних кампаніях, щоб підтримати довіру.

Коментар міністра пролунав у зв’язку з тим, що у вівторок один із впливових політиків країни запропонував зобов’язати вакцинуватися увесь персонал сфери піклування.

Маркус Зьодер, прем’єр землі Баварія, зазначив, що це питання має бути оцінене німецькою Радою з етичних питань - незалежним органом.

Міністр Шпан у своєму коментарі додав, що у працівників сфери піклування і так дуже складна робота, особливо у час епідемії, і вони заслуговують на максимальну повагу.

За даними Інституту Роберта Коха, у Німеччині на цей час першу дозу вакцини отримали понад 688 тисяч осіб - або 8,3 особи на кожну тисячу населення.

Як і в більшості країн, вакцинація почалася із найбільш вразливих груп, зокрема, осіб похилого віку і тих, хто доглядає за ними.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ заявив, що країна не зможе повністю скасувати карантинні обмеження після 31 січня, коли завершиться дія локдауну.