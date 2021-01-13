Глава Минздрава Германии заверил, что вакцинация останется добровольной

Федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отверг идею о том, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

"Я дал слово в Бундестаге: обязательной вакцинации во время этой пандемии не будет", - заявил министр в эфире Deutschlandfunk.

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Он добавил, что правительство вместо этого сосредоточится на информационных кампаниях, чтобы поддержать доверие.

Комментарий министра прозвучал в связи с тем, что во вторник один из влиятельных политиков страны предложил обязать вакцинироваться весь персонал сферы опеки.

Маркус Зьодер, премьер земли Бавария, отметил, что этот вопрос должен быть оценен немецким Советом по этическим вопросам - независимым органом.

Министр Шпан в своем комментарии отметил, что у работников сферы попечительства и так очень сложная работа, особенно в наше время эпидемии, и они заслуживают максимальное уважение.

По данным Института Роберта Коха, в Германии в настоящее время первую дозу вакцины получили более 688 000 человек - или 8,3 человека на каждую тысячу населения.

Как и в большинстве стран, вакцинация началась с самых уязвимых групп, в частности, пожилых людей и тех, кто за ними ухаживает.

Напомним, ранее глава Минздрава заявил, что страна не сможет полностью отменить карантин после 31 января, когда завершится действие локдауна.