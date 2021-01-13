Швеція планує запровадити мовну вимогу для набуття громадянства

У Швеції планують вимагати від людей, які подають заяву на отримання шведського громадянства, докази знання шведської мови і розуміння шведського суспільства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Відповідні пропозиції у середу вранці представив міністр юстиції і міграції Морган Йоханссон.

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"Мова є ключем до роботи, але також і ключем до суспільства", - сказав Йоханссон, пояснюючи, чому уряд вважає за необхідне знайти "найкращий баланс між правами і обов'язками" для потенційних громадян.

Іноземному громадянину, що подає заяву на отримання шведського громадянства, потрібно буде надати підтвердження володіння шведською мовою на рівні А2 для усного та письмового мовлення і В1 для читання та аудіювання.

За тест для отримання громадянства, що складатиметься із двох компонентів, потрібно буде заплатити. 500 крон (60 доларів) за частину, присвячену громадянському суспільству, і 2000 крон (240 доларів) за мовний компонент.

Кандидати на отримання громадянства зможуть у якості альтернативи надати підтвердження проходження 9 класу в шведській середній школі, курсу в гімназії або вищого рівня курсу шведської мови для іммігрантів (SFI).

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Мовні вимоги будуть застосовуватися до людей у ​​віці від 16 до 66 років, які подають заяву на отримання шведського громадянства. Пропонуються винятки, в тому числі для людей з певними обмеженими можливостями або осіб з уразливих верств населення - приміром, осіб без громадянства або неписьменних, які можуть довести, що вони намагалися досягти необхідного рівня знань, але безуспішно.

Пропозиції були складені на основі аналізу процесів, що діють в інших європейських країнах. Серед них тільки три, включаючи Швецію, зараз не вимагають мовного тесту.

Наступним етапом стане відправка пропозицій на консультації до відповідних органів, і вони можуть бути адаптовані в залежності від отриманих відповідей. Потім пропозиція повинна бути прийнята парламентом.