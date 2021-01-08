У Швеції схвалили закон, що дозволить уряду запроваджувати жорсткіший карантин

Парламент Швеції схвалив новий закон, який розширює повноваження уряду і дозволяє запроваджувати суворіші заходи для боротьби з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Local.

"Ми знаємо, що вірус вже тут і залишиться з нами ще надовго. Нам потрібні конкретніші інструменти, які залишатимуться дійсними з часом", - зазначила міністр охорони здоров’я Лена Халленгрен.

Це перший випадок з 2005 року, коли парламентарі достроково повернулися з різдвяної перерви задля обговорення проєкту та голосування за нього.

Проєкт дозволяє уряду закривати деякі підприємства, обмежувати кількість відвідувачів та час роботи закладу.

Такі рішення можуть бути прийняті щодо магазинів і ТРЦ, транспорту, барів і ресторанів, закладів культури та спорту. Обмеження можуть стосуватися також кількості відвідувачів у парках, на пляжах і так званих "кімнатах для вечірок" у багатоквартиних будинках.

На відміну від того, як це було досі, заборони передбачатимуть юридичну відповідальність за порушення. Досі Швеція обмежувалась переважно рекомендаціями.

Водночас, обмежувати дозволену кількість учасників приватних зустрічей вдома уряд не зможе. Також в уряду не буде можливості запровадити комендантську годину чи обмежити право громадян виходити з дому, як це було у багатьох інших країнах.

Проєкт зазнав деяких поправок після критики опозиції про те, що у ньому немає ясності про компенсації для бізнесу, який може постраждати внаслідок обмежень. У ньому додалося положення про те, що уряд повинен врахувати фінансові наслідки для таких підприємств, проте подальшу політику потрібно буде визначити окремим законопроєктом.

На запитання ЗМІ про те, чи скоро чекати застосування закону на практиці, прем’єр Стефан Левен сказав, що він буде використаний "у найближчому майбутньому".

Закон набуде чинності з 10 січня і діятиме до 30 вересня 2021 року.

Подібний проєкт існував і раніше, влітку, але так і не був застосований, потім термін його дії закінчився.





