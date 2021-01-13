Швеция планирует ввести языковое требование для получения гражданства

В Швеции планируют требовать от людей, которые подают заявление на получение шведского гражданства, доказательства знания шведского языка и понимание шведского общества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Соответствующие предложения в среду утром представил министр юстиции и миграции Морган Йоханссон.

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"Язык является ключом к работе, но также и ключом к обществу", - сказал Йоханссон, объясняя, почему правительство считает необходимым найти "лучший баланс между правами и обязанностями" для потенциальных граждан.

Иностранному гражданину, который подает заявление на получение шведского гражданства, нужно будет предоставить подтверждение владения шведским языком на уровне А2 для устной и письменной речи и В1 для чтения и аудирования.

За тест для получения гражданства, состоящий из двух компонентов, нужно будет заплатить. 500 крон (60 долларов) за часть, посвященную гражданскому обществу, и 2000 крон (240 долларов) за языковой компонент.

Кандидаты на получение гражданства смогут в качестве альтернативы предоставить подтверждение прохождения 9 класса в шведской средней школе, курса в гимназии или высшего уровня курса шведского языка для иммигрантов (SFI).

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Языковые требования будут применяться к людям в возрасте от 16 до 66 лет, которые подают заявление на получение шведского гражданства. Предлагаются исключения, в том числе для людей с определенными ограниченными возможностями или лиц из уязвимых слоев населения - например, лиц без гражданства или неграмотных, которые могут доказать, что они пытались достичь необходимого уровня знаний, но безуспешно.

Предложения были составлены на основе анализа процессов, действующих в других европейских странах. Среди них только три, включая Швецию, сейчас не требуют языкового теста.

Следующим этапом станет отправка предложений на консультации в соответствующие органы, и они могут быть адаптированы в зависимости от полученных ответов. Затем предложение должно быть принято парламентом.