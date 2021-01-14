Президентка Молдови після візиту до Києва відвідає Брюссель

Президентка Молдови Мая Санду найближчими днями здійснить візит до Брюсселя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Як розповіла 14 січня речниця президентки Соріна Штефірце, поїздка призначена на 18-19 січня.

За словами Штефірце, адміністрація президента 15 січня опублікує програму візиту. Поки невідомо з ким в штаб-квартирі Євросоюзу планує зустрітися Санду.

Відзначимо, що після візиту до Києва Санду розповіла, що під час поїздки в Брюссель планує обговорити з єврочиновниками будівництво нових ГЕС на Дністрі. Президентка Молдови зазначила, що наполягає на створенні декількох робочих груп за участю представників урядів Молдови та України, а також фахівців з ЄС, які зможуть оцінити перспективи будівництва в тому числі й у сфері екології.

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Президентка Молдови Мая Санду 12 січня відвідала з офіційним візитом Україну. Це був перший закордонний візит Санду після обрання і перший візит президента Молдови до Києва з 2015 року.