Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Податкова Нідерландів помилково звинуватила тисячі сімей у шахрайстві, уряду загрожує відставка

Понад 1200 за добу: Німеччина зареєструвала новий максимум смертей від коронавірусу

ЄСПЛ визнав, що Росія контролювала Крим ще до його незаконної анексії

ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму






Президентка Молдови після візиту до Києва відвідає Брюссель

Четвер, 14 січня 2021, 12:57

Президентка Молдови Мая Санду найближчими днями здійснить візит до Брюсселя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Як розповіла 14 січня речниця президентки Соріна Штефірце, поїздка призначена на 18-19 січня.

За словами Штефірце, адміністрація президента 15 січня опублікує програму візиту. Поки невідомо з ким в штаб-квартирі Євросоюзу планує зустрітися Санду.

Відзначимо, що після візиту до Києва Санду розповіла, що під час поїздки в Брюссель планує обговорити з єврочиновниками будівництво нових ГЕС на Дністрі. Президентка Молдови зазначила, що наполягає на створенні декількох робочих груп за участю представників урядів Молдови та України, а також фахівців з ЄС, які зможуть оцінити перспективи будівництва в тому числі й у сфері екології.

Читайте також
Санду почала свою промову у Києві українською мовою

Президентка Молдови Мая Санду 12 січня відвідала з офіційним візитом Україну. Це був перший закордонний візит Санду після обрання і перший візит президента Молдови до Києва з 2015 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua