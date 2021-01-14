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Президент Молдовы после визита в Киев посетит Брюссель

Четверг, 14 января 2021, 12:57

Президент Молдовы Майя Санду в ближайшие дни совершит визит в Брюссель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Как рассказала 14 января пресс-секретарь президента Сорина Штефирце, поездка назначена на 18-19 января.

По словам Штефирце, администрация президента 15 января опубликует программу визита. Пока неизвестно, с кем в штаб-квартире Евросоюза планирует встретиться Санду.

Отметим, что после визита в Киев Санду рассказала, что во время поездки в Брюссель планирует обсудить с еврочиновниками строительство новых ГЭС на Днестре. Президент Молдовы отметила, что настаивает на создании нескольких рабочих групп с участием представителей правительств Молдовы и Украины, а также специалистов по ЕС, которые смогут оценить перспективы строительства в том числе и в сфере экологии.

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Президент Молдовы Мая Санду 12 января посетила с официальным визитом Украину. Это был первый зарубежный визит Санду после избрания и первый визит президента Молдовы в Киев с 2015 года.

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